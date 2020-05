Er komt geen Boekenbeurs dit najaar. Het boekenfeest zou op 31 oktober van start gaan, maar is nu al afgelast. De gevolgen van corona op een groot evenement met 120.000 bezoekers is te groot. Wellicht vallen er ook ontslagen bij organisator Boek.be. Uitgevers en standhouders twijfelden of het voor hen nog financieel haalbaar zou zijn, en enkele auteurs lieten al weten dat ze liever een jaartje overslaan.