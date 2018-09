Eilandje wordt groot digitaal proeflabo tijdens festival Supernova

Eind september verandert het Eilandje in een groot digitaal proeflabo. Via een parcours door de wijk zullen bezoekers allerlei nieuwe snufjes leren kennen.



Het maakt allemaal deel uit van de nieuwe technologiebeurs en festival Supernova. We zullen onder meer ontdekken hoe we ons in de nabije toekomst zullen verplaatsen en wat technologie doet in onze woningen. De beurs mikt zowel op professionals als op het grote publiek in binnen- en buitenland. Bedoeling is om technolognie en bedrijven met elkaar in contact te brengen.

Het festival gaat door van 27 september tot en met 30 september.