Hét evenement van het jaar in de Polder: het keizerrijden

Niet heel Vlaanderen was vandaag in de ban van de Ronde van Vlaanderen. In het noorden van Antwerpen waren de ogen helemaal niet gericht op de koers. Want daar vond vandaag het keizerrijden plaats. En dat is het hoogtepunt van het gansrijders-seizoen. In de polder zowat de belangrijkste dag van het jaar. Enkele deelnemers van de verschillende polderdorpen maken dan onder mekaar uit wie er keizer wordt. En dat spektakel lokt altijd duizenden toeschouwers.