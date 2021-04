Feest in Essen, want burgemeester Gaston Van Tichelt is 50 geworden. En hij is ook al 15 jaar burgemeester. Dubbel feest dus. En dat dubbele jubileum vieren ze in Essen met een Gastonneke. Een licht en uniek bier want er zijn maar vijftig bakken van beschikbaar. Snel zijn is dus de boodschap. De opbrengst van de Gastonnekes gaat naar de goede doelen van de burgemeesterfeesten in 2022.