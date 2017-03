Human Interest VIDEO Roger Van Damme gelukkig met vermelding op OAD-lijst

embed

Het Gebaar van chef Roger Van Damme is het enige Antwerpse restaurant in de OAD-lijst, de foodwebsite Opinionated About Dining. Die lijst wordt samengesteld aan de hand van bevindingen van foodies die de wereld rondreizen om te dineren. De chef van Het Gebaar is bijzonder gelukkig met de erkenning.