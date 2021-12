Nieuws Het genie van Leonardo De Vinci: nieuwe expo in de Waagnatie

Leonardo Da Vinci was tegelijkertijd kunstenaar, uitvinder en zelfs muzikant. Al die aspecten van het 15e eeuwse genie zijn nu bij elkaar gebracht in een expo die vanaf morgen te bezoeken is in de Waagnatie. Naast reproducties van zijn schilderijen zijn er interactieve maquettes te zien van Leonardo's uitvindingen. En die tonen vooral hoe ver Da Vinci zijn tijd vooruit was.