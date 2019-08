Het slachtoffer van het zwaar verkeersongeval van eergisteren op de Houtlaan in Wijnegem vecht nog steeds voor zijn leven. Gisteren en vandaag onderging de man nog enkele operaties, maar zijn toestand is en blijft nog uiterst kritiek. De familie van de slachtoffers vraagt nu aan vrienden en sympathisanten om niet meer bij het ziekenhuis te komen wachten op nieuws en zo het verplegend personeel niet onnodig op te houden. De nabestaanden hebben vandaag ook een laatste groet gebracht aan de broer van het slachtoffer. Die overleefde het ongeval niet en wordt op zaterdag 24 augustus om 11 uur begraven in de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte van Hoevenen.