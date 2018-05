Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt experts naar ebola-uitbraak

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen stuurt twee experts naar Congo om mee hulp te bieden. Er is weer ebola uitgebroken in Congo. Sinds begin deze maand zijn daar al meer dan 50 mogelijke gevallen van het virus gesignaleerd.

Een grote uitbraak zoals die van vier jaar geleden moet voorkomen worden. Toen was er ook bij ons vrees voor besmettingen. Twee onderzoekers van het Instituut in Antwerpen zullen nu hun Congolese partners gaan ondersteunen. Een epidemi-oloog, die toezicht zal houden op de epidemie. En een laboratorium-expert die mee diagnoses zal bevestigen. Mogelijk vertrekken later nog meer experts vanuit Antwerpen naar het getroffen gebied.