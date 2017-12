Het is vandaag Black Friday, en dat kan u onmogelijk gemist hebben. Elke winkel stunt met de ene na de andere korting, en dat voor een fenomeen dat is komen overwaaien uit Amerika. Daar is Black Friday al jaren traditie. Een vrije dag na Thanksgiving waarop velen hun kerstinkopen doen. Maar nu is het dus ook bij ons definitief doorgebroken. En dat was nergens duidelijker dan in het Wijnegem Shopping Center.