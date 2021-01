We zagen ze vandaag allemaal vliegen. Want het is vogelweekend, en dat betekent dat duizenden mensen geconcentreerd naar hun tuin zitten te staren, hopend om pakweg een roodborstje of specht te spotten. Een actie van Natuurpunt, om een beeld te krijgen van de vogelpopulatie. En dit jaar doen er veel meer mensen mee dan anders, nu we door de lockdown allemaal onze eigen buurt en de natuur meer zijn gaan waarderen. Wij gingen kijken in de tuin van Bram in de wijk Zurenborg.