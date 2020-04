'Het kan nuttig zijn dat mensen stoffen masker dragen als aanvullende maatregel'

Het kan nuttig zijn dat alle mensen in bepaalde omstandigheden en omgevingen een stoffen masker dragen. Dat geldt dan als een aanvullende maatregel op de bestaande richtlijnen in het kader van het bestrijden van het coronavirus. De overheid moet hierover gericht de burgers informeren. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vandaag gezegd tijdens de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum.

In het kader van de exit-strategie, wanneer we een aantal maatregelen gaan versoepelen, kan het volgens Van Gucht nuttig zijn dat de bevolking maskers gaat dragen. Het gaat volgens de viroloog om zelf gemaakte, stoffen maskers. 'Het is een aanvullende maatregel om een nieuwe verspreiding van het virus in te dijken', legt Van Gucht uit. 'Het dragen van een masker vervangt de basisregels niet: afstand houden, handhygiëne en niet te veel mensen op één plaats.' Die basisregels zijn niet altijd mogelijk, zoals op het werk, op het openbaar vervoer, in winkels. 'Dan kan een mondmasker in beperkte mate de besmettelijkheid van een persoon verminderen. Het is zeker aan te raden dat mensen beginnen na te denken hoe ze zelf een masker kunnen maken', aldus de viroloog. Volgens Van Gucht moet de overheid hierover binnenkort gerichter communiceren, met duidelijke instructies. 'Hoe moet zo'n masker er uitzien, van welke stof het kan gemaakt worden, hoe kan je het maken, wanneer en hoe kan je het gebruiken.'