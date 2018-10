"Het kan toch niet dat de politie zich met sluikstort bezighoudt"

Een wijkteam van het zorggebied Zuid zag gisteren een vrouw enkele zakken met afval dumpen op het Kiel.

De inspecteurs zagen dat ze twee grote herbruikbare winkeltassen in de struiken dumpte. Ze werd over de feiten aangesproken en gaf ze ook toe. In de zakken zaten dozen met lege slagroompatronen. De dame van 25 jaar reageerde geagiteerd op het feit dat ze betrapt werd. Ze vond het overigens ook niet kunnen dat de politie zich met zo'n zaken bezighoudt. Na veel verwijten naar onze diensten nam ze de zakken toch op en zette ze opnieuw in haar wagen. Er werd een proces-verbaal opgesteld.