We kunnen niet naar het theater gaan, maar toneelmaker Benjamin Verdonck kan wel tot bij u komen om u te voorzien van een stevige portie cultuur. Benjamin toert een jaar lang in Antwerpen met kleine voorwerpen die hij gemakkelijk kan meenemen en aan mensen kan tonen. Via buurtcomités komt hij in Antwerpse wijken terecht. Wie dan een driehoek of cirkel aan zijn raam hangt, kan Benjamin verwachten aan zijn voordeur.