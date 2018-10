Eethuis The Pastabar op het Antwerpse Kiel is op bevel van burgemeester De Wever gesloten. De handelszaak in de Abdijstraat zou volgens De Wever een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid. Een maand geleden werd het pand in de bekende winkelstraat beschoten. Er zijn aanwijzingen dat dat gebeurde in een conflict tussen drugshandelaren. Het is voor het eerst dat de Antwerpse burgemeester een restaurant sluit omwille van het veiligheidsrisico.