In het gemeentelijk instituut van Brasschaat keerden ze vandaag terug naar de jaren 70. Van technologische snufjes was er dus geen sprake. De kledij was aangepast aan de tijd en de lessen zelf ook. Een retrodag dus, speciaal voor de 50 ste verjaardag van de school. Alles stond in het teken van de seventies, van de muziek tot het snoepkraam.