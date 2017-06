Het Museum Plantin-Moretus eert 500 jaar Dodoens tijdens Open tuinen

De Mechelse arts groeide uit tot vader van de botanica. Hij vernieuwde de plantkunde, en zorgde zo voor een revolutie in de geneeskunde. Samen met zijn collega’s en vrienden Lobelius en Clusius publiceerden ze verschillende werken bij Christoffel Plantijn. Allemaal kunststukjes van wetenschap en grafiek. Dit weekend zet het museum de tuindeuren open. Om binnen te komen én buiten te gaan. Maak een wandeling langs bermtuintjes met Natuurpunt, of ga op zoek naar lekkers op Linkeroever. Binnen het museum ontdekt u de hapjes van de creatieve foodcateraars ‘Les Odettes’. Volg hier lezingen over bijen of tuinkruiden, en proef Gentse kruidengin.

Wie is Dodoens?

Rembert Dodoens wordt geboren in Mechelen in 1517. Zijn vader is er stadsdokter, en dat zou Rembert ook zélf 34 jaar lang zijn. Maar we kennen hem vooral dankzij zijn publicaties. Op zijn 37e geeft hij zijn Cruijdeboeck uit. Het wordt het meest vertaalde boek uit de 16de eeuw, na de Bijbel. Meer dan 200 jaar blijft het Cruijdeboeck hét naslagwerk over kruiden.

In zijn tijd staat Dodoens bij de machtigen der aarde vooral bekend als arts. Vele vorsten trekken aan zijn mouw. Dodoens weigert altijd, tot in 1572 de soldaten van Alva zijn huis in Mechelen tijdens een plundertocht verwoestten. In 1574 trekt hij naar het hof van de Rooms-Duitse keizer Maximiliaan II in Wenen. Hij is er dan al 57. Dodoens vindt er zijn collega Clusius terug, die in Wenen de keizerlijke medicinale tuinen beheert. Clusius kwam oorspronkelijk uit Arras. Dodoens werkte al in 1557 met hem samen om het Cruijdeboeck in het Frans te laten vertalen.

