In Boechout zitten ze met een mysterie. Want van wie is de mobilhome die al maanden op dezelfde plaats geparkeerd staat? Niemand in Boechout weet het. De mobilhome staat op een gewone parkeerplaats voor een appartementsgebouw. Hij mag daar staan. Maar de buurtbewoners vinden het welletjes geweest. Hij staat er nu al lang genoeg, zeggen ze.