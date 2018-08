Het na-tour Dernycriterium LIVE op ATV

Op woensdag 8 augustus vindt het Na-Tour Dernycriterium plaats in Antwerpen. Voor de 20ste editie keert de wedstrijd terug naar het historische stadscentrum.

De grootste namen aan de start op de Grote Markt zijn Primoz Roglic, winnaar van een bergetappe in de Tour de France én vierde in het eindklassement en Tour-Belgen Thomas de Gendt, Guillaume Van Keirsbulck en Timothy Dupont. Eerder maakte de organisatie al bekend dat niemand minder dan (rol)schaatser Bart Swings ook zal deelnemen aan de fietswedstrijd. Tussen de koersritten door kunnen sportievelingen deelnemen aan de loopwedstrijd Red Star Run of tijdens een derny-initiatie zelf proeven hoe het voelt om achter een derny te fietsen.

ATV zendt de finale uit van het Na-tour Dernycriterium van 20u tot 21u30. Woensdag 8 augustus ! U kan de uitzending ook volgen via de LIVE-stream op de websiste www.atv.be