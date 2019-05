Fondatie Terninck, een centrum voor volwassenen met een beperking, verwelkomt in zijn kapel een topstuk van Jacob Jordaens.De fondatie, opgericht in 1697 door kanunnik Terninck, heeft ook een kunstcollectie met waardevolle werken van onder andere Jacob Jordaens en David Teniers. Door grote verbouwingswerken verbleven de topstukken vijf jaar lang in een depot. Vandaag komen ze terug thuis in de vernieuwde kapel, die als minimuseum zal dienen.