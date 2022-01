Met zwarte viltstiften en krantenartikels poëzie maken. Dat is wat Dimitri Antonissen doet. Dimitri is een zogenaamde "stiftdichter" en in plaats van te schrijven schrapt hij woorden uit de krant weg. Wat overblijft is een gedicht. Dimitris poezie is nu verzameld in zijn tweede bundel en die heet gewoon "stiftgedichten"