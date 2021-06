Het stinkt in 't stad

Er komen zaterdagmiddag vanuit het noordwesten opklaringen. Het is minder warm met maxima tussen 18 en 23 graden. Zondag wordt zonnig met wat meer stapelwolken over het westen en maxima tussen 19 en 25 graden. Maandag wordt zonnig en warmer met maxima tot 28 graden en tegen woensdag klimt het kwik op vele plaatsen naar 30 graden of meer. Dat meldt het KMI. Zaterdagmiddag is het eerst op vele plaatsen nog zwaarbewolkt maar het blijft droog. Vanuit het noordwesten komen er in de loop van de namiddag opklaringen die steeds breder worden. De maxima liggen een stuk lager dan de afgelopen dagen, 23 graden in het centrum van het land. De wind waait matig en draait naar een noordwestelijke hoek. Zaterdagavond en -nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. Zondag wordt het zonnig met enkele onschuldige stapelwolken in het westen. De maxima liggen tussen 19 of 20 graden op de hoogten en 25 graden in het centrum. De zwakke veranderlijke wind wordt geleidelijk soms matig uit het noordoosten. Tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het rustig en helder. Maandag blijft het droog en rustig met volop zon. De maxima liggen tot 29 à 30 graden in het oosten van het land. Ook dinsdag blijft het droog en rustig met zon en wolkenvelden vanaf het noorden. In Vlaanderen kunnen die wolkenvelden bij momenten hardnekkig zijn. De maxima liggen tussen 20 graden vlak aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen. Woensdag is het eerst lange tijd zonnig. In de loop van de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe en wordt het onweerachtig. Naar de avond toe kan er een lokaal warmteonweer losbarsten. Het wordt erg warm met maxima van 27 tot 33 graden. Donderdag begint de dag nog droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag wordt het zeer onstabiel en moeten we rekening houden met intense regen- en onweersbuien. Het wordt erg warm en zwoel met maxima van 23 à 24 graden aan zee tot lokaal 33 graden in het oosten van het land.