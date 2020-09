In 2021 zal er geen carnavalsstoet door Essen trekken. Dat heeft de carnavalsvereniging 'De Ossekoppen' nu al beslist, in overleg met het gemeentebestuur. De reden is uiteraard de covid-19-pandemie waardoor het onmogelijk is om de stoet in veilige omstandigheden te organiseren. Er wordt wel nagedacht over een alternatief feestprogramma.