PVDA was bij de jongste verkiezingen de verassing aan de linkerzijde. Peter Mertens is heel tevreden dat de kiezers zijn partij zien als authentieke linkse partij. PVDA is als eerste uitgenodigd door Bart De Wever om te praten. Mertens weet al wat hij er zal op tafel leggen. bekijk de volledige reportage PVDA maakt flinke sprong aan linkerzijde. "Ze gaan nog veel van ons horen"