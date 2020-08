Puffen en zweten is het de laatste tijd en dat uit zich nu ook in een record: we beleven de warmste week sinds het begin van de metingen in 1833. Mee bovenaan staat de legendarische hittegolf van '76, al was die volgens onze weerman niet te vergelijken met de afgelopen dagen. Het hitteleed is bijna voorbij, de komende dagen zakken de temperaturen onder de 30 graden.