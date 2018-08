In het wielrennen heeft Timothy Dupont de Schaal Sels gewonnen. De wedstrijd, die u live kon volgen op ATV, was wat hertekend en speelde zich weer veel meer af in Merksem. De Albanees Ylber Sefa ontsnapte en het peloton had heel wat moeite om hem weer in te rekenen, maar uiteindelijk gebeurde dat toch de laatste kilometer. Het kwam tot een massasprint en daarin toonde Timothy Dupont zich dus de snelste. Hij was net sneller dan zijn ploegmaat Alfdan De Decker. Dupont was twee jaar geleden nog de Belgische zegekoning, maar nu is het pas zijn eerste zege van het seizoen.