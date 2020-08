Het wordt zeer warm, ook volgende week

Het wordt vandaag zomers warm, meldt het KMI. We halen 24 graden aan zee en zo'n 28 graden in het centrum, rond 29 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot soms matig uit het zuidzuidwesten.

's Nachts blijft het rustig, droog en vrijwel helder. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wordt het op vele plaatsen tropisch warm. Het is ook zonnig met slechts enkele hoge wolkensluiers. De maxima schommelen rond 31 à 32 graden op veel plaatsen, in de Kempen kan het lokaal 33 graden worden. Aan de kust kan er in de namiddag een matige zeebries opsteken, waardoor het kwik op het strand blijft steken op zo'n 25 of 26 graden.

Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog warmer. Het wordt zo'n 34 graden in het centrum van het land. Zaterdag verloopt opnieuw veelal zonnig en droog. De maxima liggen rond 35 à 36 graden in het centrum van het land. Aan zee blijft het koeler met zo'n 28 graden. Ook op zondag wordt het erg warm met maxima rond 33 à 34 graden in het centrum. Opnieuw kunnen er enkele stapelwolken gevormd worden in de loop van de dag. Zeer lokaal is er kans op een warmteonweer, al is de kans eerder beperkt. Aan zee blijft het beduidend koeler met daar maxima rond 24 graden.

Begin volgende week ten slotte lijkt de hitte aan te zullen houden. Op veel plaatsen in het binnenland kan het kwik rond of boven 35 graden uitkomen. De ontwikkeling van een geïsoleerde onweersbui is niet uit te sluiten.

