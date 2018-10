De Oostenrijkse chemiereus Borealis gaat een nieuwe propyleenfabriek bouwen in de Antwerpse haven. Met bijna 1 miljard euro is het een van de grootste investeringen in de Europese chemiesector. Borealis kiest voor Kallo in de Waaslandhaven, omdat het een gunstige locatie is voor grote schepen en omdat er een pijpleiding ligt, die het product kan vervoeren. De investering is goed voor 200 nieuwe jobs. Bij de bouw van de fabriek zullen 1500 tot 2000 mensen tewerk worden gesteld