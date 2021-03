De broers Stijn en Jonas Steyaert uit Antwerpen hebben een reis gemaakt in de voetsporen van het Lam Gods. Het meesterwerk is de afgelopen jaren gerestaureerd en wordt opnieuw geïnstalleerd in de Gentse Sint-Baafskathedraal. Die is daarom een paar weken gesloten, maar toerisme Vlaanderen stuurde Stijn en Jonas heel Europa door, naar plekken waar het Lam Gods tijdens de tweede wereldoorlog is beland. Het verslag van hun tocht brengen ze vanaf vandaag via instagram.