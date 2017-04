Chris Wynant (59) uit Brugge is de 10.000ste bezoeker die zondag een gegidst bezoek bracht aan het Havenhuis in Antwerpen. Uit handen van havenschepen Marc Van Peel kreeg Chris Wynant een ruiker bloemen en een ‘havenmand’ overhandigd. In de mand zat een boek over het Havenhuis, aangevuld met onder meer een sneeuwschudder van het Havenhuis, een spel Zeereuzen, een fles champagne en een handig notitieboekje. Bruggeling Chris was meteen onder de indruk van het gebouw: “Reeds bij de opening wou ik het gebouw bezoeken, maar toen waren de rondleidingen al volgeboekt”, zegt Wynant. “Het mooiste aan het project vind ik dat het nieuwe deel slechts op een paar steunpilaren rust. Ook de lichtinval en het uitzicht vanuit het nieuwe gebouw is fantastisch”, vervolgt Wynant. Sinds de opening van het Havenhuis stromen de aanvragen om het gebouw te bezoeken of er een evenement te organiseren binnen. Wie het Havenhuis nog niet bezocht, kan nog altijd een plaatsje reserveren. Je kan daarvoor terecht op de weblink http://www.portofantwerp.com/nl/inkijk-het-havenhuis of op visitantwerpen.be. wie weet zetten we jou dan wel als 20.000ste bezoeker in de bloemen!