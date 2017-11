Hevige keukenbrand in Edegem

In de Archimedeslaan in Edegem vatte, iets na acht uur deze ochtend, een appartement vuur. Daarbij geraakte een jonge vrouw gewond. De oorzaak was een kookpot met brandende olie. De inwoners, een gezin met vijf kinderen, konden ontkomen maar de moeder liep daarbij brandwonden op aan haar armen. De 27-jarige vrouw werd voor verzorging overbracht naar het UZA. Nog voor de brandweer arriveerde was de brand al onder controle. Een brandweerman die net op pensioen is, en in hetzelfde appartementsblok woont, heeft het vuur kunnen blussen. Toch is de schade in de woning aanzienlijk, het appartement werd onbewoonbaar verklaard.