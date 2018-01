Hevigste rukwinden op de Luchthaven van Deurne

De storm raast donderdag onverminderd over het noorden en noordwesten van Belgiƫ. De zwaarste rukwinden werden opgemeten aan de luchthaven van Deurne, zo'n 119 km per uur. Dat meldt David Dehenauw, weerman bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

In de haven van Zeebrugge waren er donderdag rukwinden tot 112 km/u. Op zee was er gedurende tien minuten een zware storm, met rukwinden tot 10 Beaufort. 'Die storm is stilaan aan het afnemen', aldus Dehenauw. Voorts waren er rukwinden tot 108 km/u in onder meer Schaffen (Diest) en Stabroek. De oorzaak van de hevige rukwinden is de stormdepressie die vanuit Engeland over de Noordzee trekt.

Nederland heeft het volgens Dehenauw nog harder te verduren. Daar raast een zware storm over het land, met rukwinden tot 144 km/u op het land, en tot 11 Beaufort op zee.