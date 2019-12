Hier is de Federale Gerechtelijke Politie 1/10de van zijn tijd mee bezig

304.317 uren of 11 procent van de totale onderzoekscapaciteit: zoveel tijd spendeert de Federale Gerechtelijke Politie aan de strijd tegen drugshandel. Drugsfeiten zitten in een stijgende lijn. CD&V-parlementslid Nahima Lanjri vroeg Vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, naar de aanpak van de problematiek naar aanleiding van de incidenten in de Antwerpse context.

Vice-eerste minister en minister van Justitie Koen Geens houdt er aan om zich te blijven inzetten in de strijd tegen drugs. Het Stroomplan in Antwerpen wordt op vraag van het Antwerpse stadsbestuur geëvalueerd en onlangs zat de Minister samen met de Nederlandse Minister van Justitie om een Kempen-Maasplan op te starten. De cijfers van drugsfeiten wijzen uit dat er op verschillende fronten tegelijk moet gewerkt worden.

Drugsfeiten in stijgende lijn

Het aantal door de politiediensten geregistreerde drugsfeiten, denk aan druggebruik, -bezit of -handel, steeg gestaag van 52.658 feiten in 2015 naar 58.112 in 2018. De meeste inbreuken gebeuren met cannabis (39.846 feiten in 2018), gevolgd door cocaïne en XTC/amfetaminen.

De vaakst geregistreerde feiten gaan over drugsbezit. Afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement, staat drugshandel doorgaans op de tweede plaats, gevolgd door de in- en uitvoer van drugs.

Verdiensten Stroomplan

De grote verdienste van het Stroomplan is de multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast moet het havengebied met bijzondere aandacht bekeken worden en als één gebied worden benaderd. De gerechtelijke autoriteiten gaan in de komende maanden, met de betrokken partners, onderzoeken of een veiligheidsplan dat zich op alle vormen van criminaliteit in het havengebied richt, én dat complementair is aan het Stroomplan soelaas kan brengen voor het geweld.

Nahima Lanjri: “Antwerpen lijkt wel de stad van 1000 bommen en granaten. Alleen met doorgedreven samenwerking kunnen we drugsbendes aanpakken. Niet alleen lokaal, federaal en tussen de verschillende diensten, maar ook internationaal moeten we samenwerken. We moeten het Stroomplan nu evalueren, bijsturen waar nodig en vooral volhouden om de veiligheid van mensen te garanderen.”

Samenwerking met Nederland

De versterking van de politionele en justitiële samenwerking tussen België en Nederland, met de focus op de specifieke problemen die zich in de regio Kempen-Maas voordoen, is ook volop in ontwikkeling. Op 2 december zaten Minister Geens en Minister De Crem samen met de Nederlandse minister van Justitie Grapperhaus in een Belgisch– Nederlandse ministeriële conferentie om afspraken te maken over de gezamenlijke aanpak van de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

Antwerpen koploper inzake drugsbezit, Limburg voor drugsfabricatie

Het aantal geregistreerde feiten van drugsbezit in 2018 ligt het hoogst in het arrondissement Antwerpen (6.867 geregistreerde feiten van drugsbezit), Oost-Vlaanderen (6.079 feiten) en Brussel (5.955 feiten voor Brussel-Hoofdstad en 1.425 feiten in Halle-Vilvoorde). Het gaat daarbij voornamelijk over het bezit van cannabis.

Wanneer het gaat over het vervaardigen van drugs, voert Limburg de lijst aan met 222 geregistreerde feiten in 2018. Antwerpen en Oost-Vlaanderen volgen met respectievelijk 185 en 120 geregistreerde feiten van drugsfabricatie. Ook hier gaat het voornamelijk over cannabis.

Recordaantal cannabisplanten in beslag genomen

Ieder jaar ontdekken de Lokale en Federale Politie zo’n duizend cannabisplantages in België. In 2018 werd een recordaantal van 422.261 cannabisplanten in beslag genomen op 1.006 plantages. Ter vergelijking: in 2017 ging het om 416.576 planten op 1.234 plantages.

In totaal zat er in 2018 voor 301.483 kilogram inbeslaggenomen drugs in de databank van de Federale Politie. Dat zijn voornamelijk XTC-pillen (225.908 kg), gevolgd door cocaïne (53.032 kilogram) en marihuana (17.290 kg).