Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio West zag vrijdag hoe twee personen iets uitwisselden. Gezien het vermoeden van een drugstransactie, ging de politie over tot controle. Een klant had net cocaïne gekocht van een minderjarige dealer. De verdachte probeerde zich van zijn gsm te ontdoen door hem in de riolen te gooien. Maar de leden van het WOT konden de gsm met bezwarende data recupereren. Er volgde ook nog een huiszoeking bij de jongeman. Er is onder meer net geen kilo cocaïne, 16,7 gram cannabis, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal in beslag genomen. Omwille van zijn jonge leeftijd (15 jaar) is de knaap bij de jeugdrechter voorgeleid.