Hier komt de eerste Burger King in Antwerpen

In juni opent de eerste vestiging van Burger King op de site van Kinepolis in Antwerpen, waar vandaag een Quick gevestigd is. In juli volgt Charleroi en in augustus Namen.



In 2017 zullen in totaal acht Burger Kings geopend worden op nieuwe adressen, en nog eens een onbekend aantal Quick-zaken zal worden omgevormd tot Burger Kings. Die omvorming kost tussen de 700.000 en 1,2 miljoen euro per restaurant. Zusterbedrijf Quick blijft bestaan.