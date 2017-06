Hier opent Jeroen Meus Würst in Antwerpen

Vandaag raakte bekend waar Jeroen Meus zijn Antwerpse vestiging van Würst zal openen. Die komt in de Maalderijstraat, dat is het straatje tussen de kathedraal en de Grote Markt. De opening is gepland voor begin juli. Nu wordt er nog hard gewerkt, maar binnen enkele weken kan je er dus ook terecht voor de originele hotdogs van de Leuvense tv-kok. De vestiging in Antwerpen is de derde in ons land, na eerdere zaken in Leuven en Gent.