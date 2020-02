Hier zijn de meikevers al

Het is nog maar februari, maar er zijn al meikevers gezien in Kalmthout.

Tijdens het planten vond tuinman Wannes in de grond een paar mooie meikevers. Wellicht door het zachte weer, want vrieskou kan dodelijk zijn voor de beestjes. Meikevers komen voor in heel West-Europa. Het insect is 2,5 tot 4 centimeter groot en kruipt normaal gezien pas rond mei uit de grond. Vandaar ook zijn naam. De beestjes hebben een voorkeur voor zandgronden omdat daar het meeste gras op groeit en de larven van graswortels leven. De larve van de meikever, de engerling, leeft in de grond

(bericht en foto © Margot Tilborghs)