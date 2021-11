En ook in het sportpaleis werd er gegriezeld gisteravond. Met zo'n 5.500 wezens in totaal. Want daar was het coco loco. Het grootste Halloweenfeest van Europa intussen. Coco Loco noemt zich ook het grootste festival van de dood. Hier wordt Halloween gevierd met zowel griezelacts als acrobatische acts. Duizenden feestvierders zijn uitgedost in de meest orginele en griezelige outfits. Mensen hoeven zichzelf niet op te kleden, maar de overgrote meerderheid van het publiek doet het duidelijk graag.