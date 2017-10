Met hoge hakken de stad in, een veloke willen pakken en in een wip je schoenen een lage hak aanmeten om beter te kunnen trappen. Dat kan, want Charlotte uit Berchem heeft vandaag de schoenen met herstelbare hak gelanceerd. Zo maakt ze een einde aan het schoenendilemma van vele vrouwen. Hoge hak of lage hak... je verandert hem in een handomdraai.