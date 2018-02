Hinder door staking

Vandaag staakt de vakbond ACOD. De meeste mensen zullen vooral hinder ondervinden door de actie bij het openbaar vervoer.

Bij De Lijn in de stad Antwerpen rijdt 25 % van buschauffeurs. Bij de tramchauffeurs is er ongeveer 60% uitgereden.

Op dit moment is er in de rest van de provincie ongeveer 70% uitgereden.

Bekijk hier het overzicht van De Lijn

Bij de NMBS is het treinverkeer vooral in Wallonië zwaar verstoord. In Vlaanderen zijn er enkele IC-treinen geschrapt. Info op nmbs.be Ongeveer drie op vier treinen zou rijden. Enkel tussen Antwerpen en Brussel rijdt slechts de helft van de treinen.

In de haven is enkel de Zandvlietsluis getroffen door de stakingsactie. Andere sluizen worden bediend.

Op Antwerp Airport is er geen hinder van de staking.

Op de baan is er sprake van een 'normale' ochtendspits. Enkel op de E19 richting Nederland staat er een (niet-dagelijkse) file. In Sint-Job-in't-Goor is een ongeval gebeurd. Daar is het aanschuiven.