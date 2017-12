Hinder door vakbondsactie

Wie vandaag het openbaar vervoer wil nemen, moet rekening houden met mogelijke hinder door de vakbondsbetoging in Brussel. De Lijn en TEC verwachten hinder, terwijl de MIVB zegt dat alles zoals voorzien zal rijden.

Bij De Lijn in Antwerpen rijdt 1 bus op 2. De situatie bij de trams is iets beter, zo zijn er 70% van de chauffeurs uitgereden. Maar die situatie kan in de loop van de dag veranderen.

Het treinverkeer zal wellicht niet of weinig verstoord zijn, al moeten reizigers rekening houden met wagons vol betogers. De NMBS zet deze keer geen extra treinen in. Het is nog moeilijk in te schatten hoeveel mensen naar de nationale betoging tegen de pensioenmaatregelen van de regering zullen komen. Op korte tijd is de betoging uitgegroeid van een regionaal tot een nationaal initiatief. Mogelijk zullen militanten niet op hun werk zijn omdat ze in Brussel meestappen, wat onder meer hinder kan veroorzaken bij het openbaar vervoer.

(foto © Belga)