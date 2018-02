Hinder in stedelijke dienstverlening door staking

Vandaag, dinsdag 27 februari, organiseert ACOD een intersectorale staking in heel België. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening van de stad. Van het totale Antwerpse stadspersoneel staakt 15,14%.

Stadsloketten

Alle stadsloketten zijn geopend. De dienstverlening is op alle locaties gegarandeerd.

Antwerpenaars kunnen steeds gebruikmaken van het e-loket op de website voor de aanvraag van documenten: www.antwerpen.be/e-loket. De stadsloketten werken op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden op www.antwerpen.be/afspraak of via het nummer

03/22 11 333

Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum

De sluikstortlijn, biblijn, afsprakenlijn, grofvuillijn, infolijn en het OCMW Informatiepunt zijn bereikbaar.

Het bezoekerscentrum, zowel op de Grote Markt als in het station Antwerpen-Centraal, kent geen problemen.

Huisvuilophaling en containerparken

De huisvuilophaling van afgelopen nacht en van vandaag is sterk vertraagd als gevolg van de vakbondsactie, meer bepaald in de binnenstad (binnen de Leien), Luchtbal, Deurne-Noord, Berchem en een stuk van Merksem.

Deze nacht werd er uitzonderlijk niet-selectief opgehaald in de binnenstad om te vermijden dat het afval te lang blijft liggen, uiteen waait, extra afval en ongedierte aantrekt en uiteindelijk een gevaar voor de volksgezondheid betekent. Vandaag wordt er wel selectief opgehaald. Hierdoor blijft op sommige plaatsen het afval wel langer staan. De stad vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk opnieuw binnen te nemen als deze niet zijn opgehaald.

Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig. De meest vuilgevoelige locaties worden vandaag prioritair proper gemaakt. Het ledigen van de sorteerstraatjes op het hele stedelijke grondgebied verloopt normaal.

Alle containerparken zijn vandaag gesloten. Morgen zijn ze weer geopend volgens de normale uren.

Bibliotheken en jeugddiensten

De Antwerpse bibliotheken zijn open behalve Bib Couwelaar en Viswater. Deze zijn gesloten door de staking. Bib Sint Andries is op dinsdag steeds gesloten. Sommige bibliotheken hebben een verstoorde dienstverlening. Bibliotheek Permeke in Antwerpen en bib Driehoek in Ekeren zijn open van 10 tot 17 uur. De bibliotheek in Hoboken is open van 12 tot 20 uur. Mogelijk hebben sommige bibliotheken geen avondopening van 17 tot 20 uur, maar dat is nog onzeker.

De stedelijke jeugddiensten ondervinden geen hinder van de staking.

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

Alle stedelijke musea zijn open behalve het Letterenhuis en het Rubenshuis. De leeszaal van het Letterenhuis is wel toegankelijk. Het Middelheimmuseum is slechts gedeeltelijk open: enkel de kant van het hoofdgebouw en Braempaviljoen gaat open, de overkant van het beeldenpark blijft vandaag gesloten. Museum Vleeshuis is - zoals gebruikelijk - gesloten op dinsdag.

AG Stedelijk Onderwijs

In 43 vestigingen van het basisonderwijs (kleuter- en/of lager) van het Stedelijk Onderwijs wordt geen les gegeven. Er is altijd opvang voorzien op de school zelf of in een nabije school. Alle ouders werden op voorhand op de hoogte gebracht. In de secundaire scholen staakt een kleine minderheid van het personeel en ondervinden de leerlingen weinig hinder. In het volwassenenonderwijs en de academies worden de cursisten en leerlingen per sms verwittigd indien een les niet kan doorgaan door de staking.

Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)

Van de 20 locaties voor stedelijke kinderopvang zijn er 18 open of gedeeltelijk open (dus niet voor alle leefgroepen) en 2 gesloten. De ouders werden van tevoren verwittigd.

OCMW

Alle OCMW-diensten en sociale centra zijn open volgens de normale openingsuren. Het Maagdenhuismuseum heeft op dinsdag zijn vaste sluitingsdag.

Zorgbedrijf Antwerpen

In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De meeste dienstencentra zijn gewoon open. Enkel dienstencentrum Moretusburg in Hoboken is vandaag gesloten, maar de klanten zijn op de hoogte gebracht en welkom in het nabijgelegen dienstencentrum Victor De Bruyne.