In het Universitair Ziekenhuis in Edegem is vandaag een covid-testcentrum geopend voor vakantiegangers. Volgende week belooft het er al erg druk te worden, want de vakantie staat bij veel mensen voor de deur. Het UZA belooft iedereen die een test nodig heeft voort te kunnen helpen. Ook jongeren die naar festivals willen in augustus. Het centrum blijft de hele zomer door geopend en is er voor de ruime regio rond Antwerpen.