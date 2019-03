Er is een ongeval gebeurd op de Antwerpse ring richting Nederland. Een vrachtwagen en twee auto's botsten en er zijn 3 rijstroken versperd.

De rijbaan in Berchem is intussen vrijgemaakt, maar de hinder blijft. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is het een uur aanschuiven van de Kennedytunnel tot aan Berchem. Ook op de aansluitingen van de A12 en de E19 is het file rijden.

(achieffoto)