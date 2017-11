Hinder op spoorlijn Antwerpen - Gent : Koeien aangereden

In Beveren heeft een trein even voor 06.00 uur drie koeien aangereden. Hierdoor is er geen treinverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas, in beide richtingen.

De NMBS heeft een vervangende busdienst ingelegd. De bussen rijden tussen Sint-Niklaas en Beveren. Tussen Beveren en Antwerpen rijdt een pendeltrein. Een aantal treinen tussen Gent en Antwerpen wordt omgeleid via Puurs, wat twintig tot dertig minuten langer duurt dan normaal. Reizigers moeten ook rekening houden met geschrapte treinen De aanrijding zal nog geruime tijd hinder geven voor het treinverkeer tussen Antwerpen en Gent.

(foto Pixabay)