Hinder rond Antwerpen door ongeval met vrachtwagen op E17 in Kruibeke

Het ongeval met een vrachtwagen op de afrit van de E17 in Kruibeke dat vanochtend voor hinder zorgde in de omgeving rond Antwerpen, is afgehandeld. De E17 is opnieuw vrij, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur in de richting van Gent. Ter hoogte van Kruibeke gebeurde er een ongeval met een vrachtwagen, waardoor de afrit volledig versperd werd. Er stond een file en een kijkfile in beide richtingen op de E17 en het ongeval zorgde voor een zware ochtendspits in de wijde regio Antwerpen. Op de E313 en de Ring om Antwerpen liepen de wachttijden op tot een uur. Rond 10.15 uur werd de rijbaan vrijgemaakt