Hinder schepen na aanvaring Kanaaldok voorbij

Gisteravond is een containerschip tegen de Lillobrug gebotst. Dat gebeurde in het Kanaaldok.

Nero, een Belgisch schip, kwam in aanvaring met een van de pijlers van de brug. Daarbij verloor het binnenschip een vijftiental containers die in het water terecht kwamen. Een deel daarvan zonk naar de bodem, waardoor het scheepvaartverkeer in het Kanaaldok een tijdlang werd stilgelegd. De hinder voor de schepen is nu achter de rug, treinen mogen nog niet over de licht beschadigde brug, maar volgen een omleiding.