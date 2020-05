Hinder voor spoorverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas door schade aan bovenleiding

Door schade aan een bovenleiding in Sint-Niklaas is er hinder voor het spoorverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. Dat melden de NMBS en spoornetbeheerder Infrabel.

De bovenleiding werd rond 13 uur beschadigd, vermoedelijk door een losse locomotief. Het treinverkeer was onderbroken tussen Beveren en Sint-Niklaas en tussen Puurs en Sint-Niklaas, maar dat laatste traject is het verkeer intussen hernomen. Er rijden vervangbussen en tussen Antwerpen-Berchem en Gent-Sint-Pieters raadt de NMBS aan om te reizen via Mechelen. De technische ploegen zijn ter plaatse en Infrabel verwacht dat de bovenleiding in de loop van de avond hersteld kan worden.