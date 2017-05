Hippe straatkunst in de kijker tijdens Fietseling

Zondag 4 juni kan je in Bouckenborgh park terecht voor het jaarlijks fietsevent, de Fietseling. Dit jaar in een 'urban jasje', in samenwerking met het district, jeugdhuis Bouckenborgh en Street Art Antwerp zullen op diverse locaties in Merksem een dozijn artiesten enkele muren in de straten van Merksem opfleuren met streetart.

Dompel je onder in deze hippe straatkunst door een graffiti workshop of ga live kijken naar deze kunstenaars in actie. Neem een kijkje op www.streetartantwerp.com om de locaties te weten te komen of download de gratis Streetart Antwerp app en volg een vastgelegde route om niks te missen.