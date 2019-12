Hippotherapie OLO vzw uit Brasschaat wint prijs 'Fonds Lode Verbeeck'

OLO vzw uit Brasschaat zet al 11 jaar in op hippotherapie, dat is therapie met paarden. En voor dat werk worden ze nu beloond met de prijs ‘Fonds Lode Verbeeck’. Dat Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt innoverende hippotherapie-projecten in Vlaanderen.

De jury was onder de indruk van hoe OLO de ‘horseboy methode’ inzet voor de kleutertjes en kinderen van haar buitengewone basisschool TRIOLO. Zo schakelen ze de paarden in om weinig taalvaardige kinderen met autisme te leren communiceren. ‘De resultaten zijn erg mooi’, verduidelijkt hippo-verantwoordelijke Cindy Wijnants. ‘Het is soms overweldigend om te zien hoe kinderen die erg moeilijk communiceren, heel geleidelijk een band opbouwen met de paarden, en daardoor ook taalkundig-communicatief evolueren.’

OLO vzw is erg blij met deze erkenning. Met de 5000 euro die aan de prijs vasthangt, zullen ze 2 nieuwe therapiepony’s kopen. Zo kunnen 2 oudere paarden van een welverdiend pensioen genieten.