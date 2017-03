Pand confiserie Roodthooft te koop

Wegens verhuis van Confiserie Roodthooft is dit historisch bedrijfspand aan de Lange Leemstraat (376) te koop. Net geen eeuw heeft de Confiserie haar vestiging op deze locatie, waardoor het een vaste waarde is geworden in het Antwerpse.

De site is goed geschikt voor residentiële herontwikkeling en heeft een oppervlakte van ca. 3 370 m². De totale bebouwde oppervlakte bedraagt ca. 2 300 m². Het fabrieksgebouw is bovendien geklasseerd.

Het geheel is gelegen vlakbij’t Groen Kwartier en is vlot bereikbaar via zowel de grote invalswegen als met het openbaar vervoer. Vanaf september / oktober 2017 is het pand beschikbaar.

Meer informatie kan u hier vinden.